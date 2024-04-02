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Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:50

Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили

Компании, такие как Nio, выделяют значительные суммы на стимулирование перехода от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям, предлагая льготы на замену аккумуляторов и дополнительные бонусы для владельцев.

Другие производители, включая Xpeng и Chery, также участвуют в инициативе, снижая цены на модели и предлагая выгодные условия покупки. Эти шаги свидетельствуют о жесткой конкуренции на рынке электромобилей в Китае и стремлении привлечь больше клиентов, сообщает SM.News.

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