Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили

Компании, такие как Nio, выделяют значительные суммы на стимулирование перехода от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям, предлагая льготы на замену аккумуляторов и дополнительные бонусы для владельцев.

Другие производители, включая Xpeng и Chery, также участвуют в инициативе, снижая цены на модели и предлагая выгодные условия покупки. Эти шаги свидетельствуют о жесткой конкуренции на рынке электромобилей в Китае и стремлении привлечь больше клиентов, сообщает SM.News.