Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили

Компании, такие как Nio, выделяют значительные суммы на стимулирование перехода от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям, предлагая льготы на замену аккумуляторов и дополнительные бонусы для владельцев.
Другие производители, включая Xpeng и Chery, также участвуют в инициативе, снижая цены на модели и предлагая выгодные условия покупки. Эти шаги свидетельствуют о жесткой конкуренции на рынке электромобилей в Китае и стремлении привлечь больше клиентов, сообщает SM.News.
В компании Apple признали iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами
Apple объявила iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами, что означает прекращение поддержки и обслуживания данных продуктов в официальных магазинах компании и в авторизованных сервисных центрах.
С апреля 2024 года OpenAI предоставляет доступ к своему чат-боту ChatGPT без регистрации
Решение о доступе к чат-боту без регистрации направлено на увеличение доступности искусственного интеллекта для всех пользователей, заинтересованных в его возможностях.
Geely представила обновленную версию кроссовера Monjaro для российского рынка
Новая модель Geely получила обновленный дизайн, особенно в отделке салона и деталях экстерьера.
Российские ученые провели исследования, которые проливают свет на загадку шаровых молний
Ученые пришли к выводу, что шаровая молния — это раскаленный и заряженный пар, заключенный внутри псевдотвердой оболочки.