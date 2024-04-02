В марте 2024 года на российском автомобильном рынке замечено снижение цен на 11 марок автомобилей

Снижение цен было мотивировано желанием дилеров распродать "прошлогодние" модели.

Скидки на автомобили достигали значительных сумм вплоть до 700 тысяч рублей.

Лидером снижения стоимости оказался бренд "Москвич", где две модели 2023 года выпуска значительно подешевели. Некоторые бренды, такие как Evolute, Changan, и Chery, предоставили прямые скидки на различные модели, что также способствовало снижению цен. В то же время, у некоторых марок, например, у АвтоВАЗа, наблюдалась разнонаправленная динамика изменения цен. Однако в целом, этот тренд отражает стремление автопроизводителей привлечь покупателей через более привлекательные ценовые предложения, сообщает Российская Газета.