Нигерия запускает производство автомобилей для удовлетворения внутреннего спроса

Нигерийское правительство под руководством министра промышленности, торговли и инвестиций Дорис Аните объявило о начале процесса сборки автомобилей на территории страны. План развития автомобилестроительной промышленности предусматривает запуск производства широкого ассортимента транспортных средств, включая мотоциклы, легковые автомобили и тяжелые грузовики.
Для привлечения инвесторов в автосборочное производство предусмотрены пятилетние налоговые каникулы. Глава Национального совета автомобильного дизайна и развития Джозеф Осанипин подчеркнул, что эти налоговые льготы направлены на развитие производства автокомпонентов.
Вместе с тем, нигерийская автомобильная промышленность столкнулась с трудностями в прошлом, когда доминировали импортированные автомобили. Теперь страна стремится возродить свою автомобильную промышленность, чтобы удовлетворить высокий внутренний спрос. Спрос на автомобили в стране оценивается в 500 тысяч машин ежегодно, и с ростом численности среднего класса этот спрос может увеличиться до миллиона в год при наличии доступного кредита, сообщает ТАСС.
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