Стало известно, почему в России не осталось дешевых китайских автомобилей

Дистрибьютор Forthing, представляющий китайские автомобили в России, указывает на нынешнюю таможенную политику как на основную причину отсутствия дешевых китайских автомобилей на российском рынке.
Согласно гендиректору Ixen Motors Rus Елене Гольцовой высокие акцизы, утилизационные сборы и пошлины значительно увеличивают стоимость ввоза автомобилей, делая невозможным сохранение конкурентоспособных цен на них. Это приводит к тому, что китайские автомобили, доступные в России, имеют цену выше 2 млн рублей. Гольцова также отмечает, что компании стараются импортировать автомобили, соответствующие качеству, что исключает появление дешевых вариантов в ближайшем будущем, сообщает Газета.Ру.
Турецкая авиакомпания Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью из-за санкций
Ассоциация туроператоров России (АТОР) подтвердила информацию об отмене полетной программы, добавив, что запрет на полеты был объявлен Брюсселем, и Southwind Airlines лишена возможности взлетать и приземляться на территории ЕС.
OpenAI представила предварительную версию нового голосового движка под названием Voice Engine
Voice Engine позволяет создавать синтетические копии голосов на основе коротких аудиообразцов продолжительностью 15 секунд.
Врач Павличенко сообщил, когда обычно диагностируют биполярное расстройство
Врач-психиатр Алексей Павличенко отмечает, что биполярное аффективное расстройство (БАР) обычно проявляется в возрасте 20-25 лет, хотя его диагностика у детей и подростков может быть сложной из-за смешения с другими поведенческими нарушениями.
"Авто.ру" провел анализ, определив машины, которые российские владельцы неохотно продают
Согласно исследованию, с 2022 года срок эксплуатации автомобилей у одного владельца увеличился до 7,5 лет.