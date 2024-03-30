Стало известно, почему в России не осталось дешевых китайских автомобилей

Дистрибьютор Forthing, представляющий китайские автомобили в России, указывает на нынешнюю таможенную политику как на основную причину отсутствия дешевых китайских автомобилей на российском рынке.

Согласно гендиректору Ixen Motors Rus Елене Гольцовой высокие акцизы, утилизационные сборы и пошлины значительно увеличивают стоимость ввоза автомобилей, делая невозможным сохранение конкурентоспособных цен на них. Это приводит к тому, что китайские автомобили, доступные в России, имеют цену выше 2 млн рублей. Гольцова также отмечает, что компании стараются импортировать автомобили, соответствующие качеству, что исключает появление дешевых вариантов в ближайшем будущем, сообщает Газета.Ру.