Стало известно, сколько дизельных легковых автомобилей зарегистрировано в России

На 1 января 2024 года в России зарегистрировано менее 3 миллионов дизельных легковых автомобилей, что равняется 5,7% от общего числа легковых машин. Анализ, проведенный агентством "АВТОСТАТ" выявил, что самой распространенной маркой в этом сегменте является Toyota, которая занимает 16,6% долю рынка с 440,5 тыс. единиц.

﻿На втором месте идет BMW с 10,8%, а на третьем Volkswagen с 7,8%. Также в ТОП-5 входят Mitsubishi и Mercedes-Benz. В "дизельном" парке легковых автомобилей в России преобладают внедорожники, причем Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai Santa Fe являются наиболее популярными моделями.