Стало известно, сколько дизельных легковых автомобилей зарегистрировано в России

На 1 января 2024 года в России зарегистрировано менее 3 миллионов дизельных легковых автомобилей, что равняется 5,7% от общего числа легковых машин. Анализ, проведенный агентством "АВТОСТАТ" выявил, что самой распространенной маркой в этом сегменте является Toyota, которая занимает 16,6% долю рынка с 440,5 тыс. единиц.
На втором месте идет BMW с 10,8%, а на третьем Volkswagen с 7,8%. Также в ТОП-5 входят Mitsubishi и Mercedes-Benz. В "дизельном" парке легковых автомобилей в России преобладают внедорожники, причем Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai Santa Fe являются наиболее популярными моделями.
Керем Бюрсин сыграет главную роль в турецкой адаптации популярного российского фильма "Холоп"
Продюсер Карина Миа Сатлыкова выразила уверенность в успехе проекта в Турции благодаря новому сценарию, иной исторической эпохе и привлекательному касту, возглавляемому Керемом Бюрсином.
В США был представлен обновленный пикап Hyundai Santa Cruz
Hyundai Santa Cruz 2025 года был представлен на автомобильном рынке с обновленным экстерьером и существенными улучшениями в интерьере, сохраняя при этом знакомые двигатели.
Ученые выяснили, как сахарозаменители влияют на аппетит
Ученые из Университета Лидса и Центра исследований питания Рона-Альп провели исследование, опубликованное в журнале eBioMedicine, чтобы выяснить влияние заменителей сахара на аппетит.
В АТОР сообщили о росте спроса на российские морские курорты
По информации от директора по развитию туризма Российского Союза Туриндустрии (АТОР) Андрея Ромашкина спрос на летние курорты на морских побережьях России увеличился на 40-60%.