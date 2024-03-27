"Автоваз" подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков для возможных будущих моделей

Согласно данным Роспатента, восемь новых знаков поданы на регистрацию, включая Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. По словам представителей компании, эти названия могут быть использованы для новых моделей бренда в будущем.

Представители "Автоваза" уточнили, что в настоящее время они не могут точно сказать, какие именно из этих знаков будут использованы для обозначения будущих продуктов. Это связано с тем, что решение о названии моделей принимается в зависимости от различных факторов, включая маркетинговые стратегии, требования рынка и другие обстоятельства.

На текущий момент "Автоваз" выпускает модели Granta, Vesta и Niva. В планах начало серийного производства автомобилей семейства Largus в мае, а также запуск модели бизнес-класса Lada Aura в третьем квартале. Кроме того, компания планирует начать производство семейства автомобилей Lada Iskra в начале 2025 года, а кроссовера Lada B+ Cross на платформе Vesta ожидается в 2026 году, сообщает ТАСС.