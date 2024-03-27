Эксперт Житнухин выделил главные преимущества китайских автомобилей

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин подчеркнул, что ключевыми плюсами китайских авто остаются их доступная цена и легкая доступность благодаря прямым поставкам в Россию от производителей.
Житнухин отметил, что это позволяет владельцам не беспокоиться о поиске запчастей для обслуживания и ремонта. Он также подчеркнул обилие опций безопасности и комфорта у китайских моделей, отмечая, что среднестатистический китайский автомобиль оснащается почти 60 различными функциями, в то время как у машин из Кореи и ЕС таких функций лишь около 50.
Кроме того, специалист указал на более низкие эксплуатационные расходы китайских автомобилей, приводя в пример Haval Jolion с передним приводом, утверждая, что стоимость одного километра пробега на этом кроссовере составляет 10 рублей 70 копеек, что ниже, чем у Hyundai Creta, где этот показатель равен 11,65 рублям, сообщает Российская Газета.
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