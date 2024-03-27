На российском автомобильном рынке установлен новый рекорд продаж

В течение 12-й недели 2024 года, с 18 по 24 марта, в России было продано рекордное количество новых легковых автомобилей — 35 227 штук. Это превышает предыдущий максимум, зафиксированный на девятой неделе, когда было реализовано более 34 тысяч машин.
Эксперты выделяют марку Lada, которая достигла собственного рекорда за этот период — 9 613 проданных автомобилей, что сыграло значительную роль в общем достижении.
По количеству реализованных машин на втором месте остается Haval (3 667 единиц), а за ним следуют три китайских бренда: Geely (3498), Chery (3077), Changan (2234). Также в топ-10 недели вошли Exeed, Omoda, Lixiang, "Москвич" и Belgee. Однако Toyota, которая вернулась в десятку лидеров на прошлой неделе, переместилась на 13-е место, сообщает Российская Газета.
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