Исследование автосервисов выявило причины недовольства механиков китайскими автомобилями

Отзывы от владельцев других марок подтвердили, что китайские машины не обеспечивают такой же надежности и долговечности, а ремонт китайских автомобилей часто сложнен из-за сложной конструкции и низкого качества материалов.

Некоторые детали сложно найти, и владельцы подвергаются высоким затратам на ремонт. Отсутствие русскоязычных каталогов и регламентов также затрудняет обслуживание. Потенциальным покупателям китайских автомобилей следует учитывать эти факторы перед приобретением машины, сообщает Российская Газета.