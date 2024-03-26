Исследование автосервисов выявило причины недовольства механиков китайскими автомобилями

Отзывы от владельцев других марок подтвердили, что китайские машины не обеспечивают такой же надежности и долговечности, а ремонт китайских автомобилей часто сложнен из-за сложной конструкции и низкого качества материалов.
Некоторые детали сложно найти, и владельцы подвергаются высоким затратам на ремонт. Отсутствие русскоязычных каталогов и регламентов также затрудняет обслуживание. Потенциальным покупателям китайских автомобилей следует учитывать эти факторы перед приобретением машины, сообщает Российская Газета.
Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле
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В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей
Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением.
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Этот метод позволяет обнаружить заболевание всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских исследований или анализов.
Вторая часть Джокера превратится в полноценный мюзикл
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