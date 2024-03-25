Российские дилеры активно принимают поставки автомобилей 2024 года по новым ценам

Несмотря на стабильность курса рубля к юаню и острую конкуренцию между брендами, эксперты считают, что стабилизация цен возможна для автомобилей 2024 года выпуска, хотя снижение цен маловероятно.

Заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев отмечает, что настоящее время является благоприятным для покупки, предупреждая о дальнейшем повышении цен на 2-3% ежеквартально, сообщает Газета.Ру.