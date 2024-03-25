Российские дилеры активно принимают поставки автомобилей 2024 года по новым ценам

Несмотря на стабильность курса рубля к юаню и острую конкуренцию между брендами, эксперты считают, что стабилизация цен возможна для автомобилей 2024 года выпуска, хотя снижение цен маловероятно.
Заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев отмечает, что настоящее время является благоприятным для покупки, предупреждая о дальнейшем повышении цен на 2-3% ежеквартально, сообщает Газета.Ру.
Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ
Объект, получивший название eSports Island, будет развиваться совместно с известными киберспортивными организациями, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom.
На момент марта 2022 года на Украине находилось порядка 30 американских биологических лабораторий
На территории Украины до сих пор функционируют биологические лаборатории США, об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Эксперты выделили главные правила и противопоказания к сдаче крови
В связи с терактом в "Крокус Сити Холле" службы крови принимают помощь для пострадавших.
Врач Демьяновская, подчеркнула, что ночные пробуждения могут свидетельствовать о различных проблемах
В некоторых случаях ночные пробуждения могут быть нормой, вызванной внешними факторами, такими как шум, свет, движения партнера или домашнего питомца, но это также может быть связано с привычками перед сном, например, слишком большим употреблением жидкости или плотным ужином.