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Средняя цена нового легкового автомобиля в РФ выросла за два года в 1,5 раза, достигнув отметки в 3 млн
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:29

Средняя цена нового легкового автомобиля в РФ выросла за два года в 1,5 раза, достигнув отметки в 3 млн

В 2023 году средняя цена нового легкового автомобиля составила 2,96 миллиона рублей, против 1,99 миллиона рублей два года назад. Это означает, что за указанный период новые автомобили подорожали в среднем почти на 1 миллион рублей.

Объем продаж новых автомобилей в России за 2023 год увеличился на 69%, достигнув 1,06 миллиона машин. Лидером по продажам остаются автомобили марки Lada, занимая более трети рынка. В то же время, наблюдается резкий рост спроса на китайские бренды, такие как Geely, Haval и Chery, продажи которых увеличились в несколько раз, сообщает Газета.Ру.

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