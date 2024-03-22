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Эксперт по автомобильной тематике Васильев выделил главную проблему современных автомобилей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:50

Эксперт по автомобильной тематике Васильев выделил главную проблему современных автомобилей

Падение качества автомобилей считается естественным процессом, обусловленным несколькими факторами. Эксперт по автомобильной тематике Егор Васильев отметил, что современные производители не нацелены на создание надежных автомобилей, поскольку это не выгодно в долгосрочной перспективе.

В рамках гарантии автомобиль функционирует без сбоев, но после истечения срока гарантии появляются проблемы, что способствует дополнительным доходам как дилерам, так и производителям.

Также, современные автомобили, особенно премиальные модели, характеризуются сложным сочетанием многочисленных информационных и развлекательных технологий, что существенно усложняет конструкцию и снижает надежность. Даже у компаний-лидеров, например, Toyota, заметно снижается доверие со стороны потребителей.

Согласно Васильеву, чем дороже и насыщеннее технологиями становится машина, тем выше вероятность возникновения серьезных поломок и сбоев, сообщает Российская Газета.

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