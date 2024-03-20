В "АвтоВАЗе" сообщили, что китайские автомобили теснят Lada в ее сегментах рынка

"АвтоВАЗ" сообщил, что китайские автомобильные бренды активно конкурируют с Lada на российском рынке, входя в её традиционные сегменты с большими скидками. Президент компании Максим Соколов отметил, что ситуация не стимулирует китайских производителей локализовывать производство в России.
Несмотря на это, "АвтоВАЗ" продолжает реализовывать план выпуска 500 тыс. автомобилей на текущий год, с увеличением объёмов выпуска моделей Lada Vesta, Lada Granta, Lada Niva, а также запуском Lada Largus и электрического e-Largus. В августе планируется старт производства модели Lada Aura.
В январе-феврале 2024 года продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на 19,1%, превысив планы компании, сообщает Интерфакс.
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