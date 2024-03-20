Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили в феврале

В феврале 2024 года российские граждане потратили на приобретение новых автомобилей 328 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за последние 12 месяцев.
Лидером по выручке стал кроссовер Geely Monjaro, на который было потрачено 22,6 миллиарда рублей, с продажами более 4,8 тысяч таких автомобилей. На втором месте оказался Haval Jolion, с продажами в 5,1 тысяч автомобилей и выручкой 12,04 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Lada Granta, с выручкой 12,88 миллиарда рублей от продажи 13,3 тысяч автомобилей, сообщает Газета.Ру.
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