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Отчет Focus2move раскрыл список десяти самых востребованных пикапов в мире за 2023 год
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:41

Отчет Focus2move раскрыл список десяти самых востребованных пикапов в мире за 2023 год

Глобальные продажи пикапов выросли на 3,9%, достигнув 6,2 миллионов машин.

Впереди всех остается Ford F-Series, лидер среди пикапов уже более 40 лет, с продажами на уровне 901 тысячи единиц в 2023 году. На втором месте — Chevrolet Silverado, за которым следует Toyota Hilux.

Рейтинг также включает Ram Pickup, GMC Sierra, Ford Ranger, Toyota Tacoma, Isuzu D-Max, Toyota Tundra и Fiat Strada. Некоторые модели, такие как Ford Ranger и Toyota Tundra, продемонстрировали рост продаж, в то время как у других моделей, например, Toyota Hilux, было замечено снижение спроса, сообщает Газета.Ру.

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