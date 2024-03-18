Стало известно, как изменились цены на автомобили в России в начале марта

В начале марта в России произошли изменения цен на автомобили нескольких марок, согласно исследованию аналитического агентства "Автостат". Марка "Москвич" значительно снизила цены на свои кроссоверы и лифтбэки, в то время как автомобили JAC подорожали.
Лифтбэки FAW Bestune B70 и кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max также стали дешевле. Однако китайская марка Haval увеличила стоимость кроссовера F7x в базовой комплектации. Все изменения коснулись машин 2024 года выпуска, сообщает Газета.Ру.
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