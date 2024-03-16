Эксперты выделили самые частые поломки китайских автомобилей в России зимой

Исследование, проведённое "Авто.ру", выявило четыре основные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России в зимний период. Во-первых, наиболее распространённые жалобы касаются разряженных аккумуляторов (36%) и затруднений при запуске двигателя из-за низких температур (33%). Во-вторых, значительная часть автовладельцев (24%) сталкивается с поломками элементов механизма очистки стекол, таких как щётки, трапеции и омыватель.
Также отмечаются проблемы с качеством сборки и дефектами лакокрасочного покрытия (16%), а также проблемы с тормозами и коробкой передач (по 14%). Дилеры отмечают, что в 43% случаев владельцы жалуются на неполадки с сенсорными дисплеями, а также на проблемы с запуском двигателя в мороз, системой ABS и борткомпьютером, сообщает Газета.Ру.
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