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Российские автолюбители этой зимой покупали Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:53

Российские автолюбители этой зимой покупали Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus

Анализ данных сделок по приобретению автомобилей на платформе "СберАвто" показал, что основная доля продаж приходилась на машины с пробегом, со средней стоимостью в 1,1 млн рублей.

Москва, с долей в 18% от общего числа сделок, была лидером по количеству приобретенных автомобилей, с предпочтением к маркам Lada, Kia, Hyundai и BMW. Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Самарская область, Республика Башкортостан и Свердловская область также выделились активностью на рынке автомобилей, сообщает Российская Газета.

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