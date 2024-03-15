Эксперты выделили преимущества автомобилей "москвич"

Столичный автомобильный завод "Москвич" уведомил о значительном понижении цен на две ключевые модели марки: городской кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6". Это изменение в политике ценообразования включает фиксированные цены без необходимости использования кредитов или трейд-ин условий, с учётом уже встроенной скидки.
Городской кроссовер "Москвич 3" выделяется современным внешним дизайном, просторным салоном и оснащением, включая бензиновый турбированный двигатель и передовые технологии в базовой комплектации. Седан "Москвич 6", с его классическим силуэтом и удобствами, также предлагает разнообразные опции, включая бензиновые турбомоторы и широкий выбор современных функций.
Новая ценовая политика распространяется на более чем 80 дилерских центров в более чем 50 городах России, подчёркивая успешное внедрение автомобилей "Москвич" в различные секторы транспортной инфраструктуры, такие как такси, каршеринг и автопрокат, а также в корпоративные автопарки.
Пресс-служба завода подчеркивает, что надёжность автомобилей обеспечивается строгой системой контроля качества, включающей множество проверочных этапов от производства до тестирования на реальных дорогах, что подтверждает соответствие машин высоким стандартам, сообщает РБК.
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