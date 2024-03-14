По данным «Газпромбанк Лизинг», к марту 2024 года в России значительно сократились запасы китайских автомобилей

Дилеры отмечают вероятное сокращение скидок на новые китайские автомобили, а некоторые дистрибуторы уже отказываются от программ поддержки.

Заместитель гендиректора "Авилона" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев указывает на уменьшение уровня дисконтов, поскольку объем запасов стал ближе к уровню спроса, основываясь на темпах продаж 2023 года, сообщает Газета.Ру.