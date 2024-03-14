В России станет меньше китайских автомобилей

В России ожидается сокращение ввоза китайских автомобилей на 30-40% из-за изменений в правилах утильсбора, вступающих в силу с апреля. Это приведет к укреплению позиций брендов, официально представленных в стране, таких как Chery, Geely и Haval, а также сократит поставки автомобилей Voyah, Li Auto и других марок.

"Эксклюзивы" с высокой стоимостью, такие как Dongfeng Mengshi M-Hero 917 и HiPhi X, останутся на рынке.

Эксперты считают, что новые правила могут стимулировать китайские компании к локализации производства, что приведет к снижению цен для потребителей и увеличению продаж, сообщает Российская Газета.