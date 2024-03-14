В России станет меньше китайских автомобилей

В России ожидается сокращение ввоза китайских автомобилей на 30-40% из-за изменений в правилах утильсбора, вступающих в силу с апреля. Это приведет к укреплению позиций брендов, официально представленных в стране, таких как Chery, Geely и Haval, а также сократит поставки автомобилей Voyah, Li Auto и других марок.
"Эксклюзивы" с высокой стоимостью, такие как Dongfeng Mengshi M-Hero 917 и HiPhi X, останутся на рынке.
Эксперты считают, что новые правила могут стимулировать китайские компании к локализации производства, что приведет к снижению цен для потребителей и увеличению продаж, сообщает Российская Газета.
Три страны оказались против использования российских активов в пользу Киева
Сомнения выразили Венгрия, Мальта и Люксембург.
Китайские ученые обнаружили важную связь между составом кишечной микробиоты и алопецией
Результаты исследования ученых указывают на то, что определенные виды кишечных микроорганизмов могут увеличить риск развития алопеции, в то время как другие виды микроорганизмов могут снизить этот риск.
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Депрессия связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, стенокардию, инсульт и сердечную недостаточность.
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Академик Российской академии наук Виктор Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения, отметив, что 62% взрослых и 17,1% детей в России страдают избыточным весом.