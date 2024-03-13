На площадке завода "Москвич" замечены первые экземпляры нового кроссовера "Москвич 5"

Этот компактный кроссовер "Москвич 5", разработанный на основе китайской модели Sehol X6 (JAC), будет представлен с двумя вариантами турбомотора объемом 1.5 литра, развивающими мощность 149 л. с. и 184 л. с. соответственно, при переднем приводе. Выбор трансмиссии будет включать вариатор или 6-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

Хотя стоимость новой модели пока неизвестна, сравнительные данные указывают на потенциальное соотношение цены с аналогичными моделями в других странах. Помимо "Москвич 5", в линейке бренда также появится флагманский кроссовер "Москвич 8" в текущем году, который, предположительно, будет иметь версию с тремя рядами сидений, сообщает Российская Газета.