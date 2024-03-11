Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.
Некоторые модели, такие как BYD Seal, GWM Ora 03 и определенные модели MG, столкнулись с проблемой страхования.
Несмотря на качество китайских автомобилей, их производители не обеспечивают эффективную логистику, запасы запчастей и развитую сервисную сеть, что вызывает сомнения у страховых компаний, сообщает Российская Газета.
Грузия раскритиковала Украину за враждебные действия
Западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией.
Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2
Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях.
Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови
Ученые из университета Сарагосы в Испании провели исследование о влиянии специй на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа.
Стало известно, как в Москве отметят Масленицу
Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках города с 11 по 17 марта, предлагая горожанам и гостям разнообразные развлекательные, образовательные и спортивные мероприятия.