Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями

Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.

Некоторые модели, такие как BYD Seal, GWM Ora 03 и определенные модели MG, столкнулись с проблемой страхования.

Несмотря на качество китайских автомобилей, их производители не обеспечивают эффективную логистику, запасы запчастей и развитую сервисную сеть, что вызывает сомнения у страховых компаний, сообщает Российская Газета.