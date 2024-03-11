Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:55

Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими автомобилями

Причины отказов включают опасения, связанные с дефицитом запчастей, долгими сроками доставки и недостатком технической информации.

Некоторые модели, такие как BYD Seal, GWM Ora 03 и определенные модели MG, столкнулись с проблемой страхования.

Несмотря на качество китайских автомобилей, их производители не обеспечивают эффективную логистику, запасы запчастей и развитую сервисную сеть, что вызывает сомнения у страховых компаний, сообщает Российская Газета.

Мир

Грузия раскритиковала Украину за враждебные действия

Грузия раскритиковала Украину за враждебные действия

Западные страны оказывают неприкрытое давление на Грузию из-за ее диалога с Россией.

Читать полностью
Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2

Недавно выпущенный MacBook Air M3 был сравнен с предыдущими моделями на M1 и M2

Основное отличие состоит в чипе, который немного быстрее, поддержке Wi-Fi 6E, возможности вывода сигнала на два внешних монитора и других небольших улучшениях.

Читать полностью

Общество

Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Исследователи выделили специи, которые помогают контролировать уровень сахара в крови

Ученые из университета Сарагосы в Испании провели исследование о влиянии специй на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа.

Читать полностью
Стало известно, как в Москве отметят Масленицу

Стало известно, как в Москве отметят Масленицу

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках города с 11 по 17 марта, предлагая горожанам и гостям разнообразные развлекательные, образовательные и спортивные мероприятия.

Читать полностью

Новости