В феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 85,1%

В феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России достигли объема в 104 тыс. единиц. Лидером остается марка Lada с ростом продаж на 33%, за которой следуют Geely и Haval с значительным увеличением объемов реализации.

Помимо увеличения продаж, отмечается также рост средней стоимости запчастей для отечественных автомобилей. Средняя цена запчастей по страховой корзине выросла на 7,2%, существенно повысившись для отдельных комплектующих, таких как передние крылья, задние фонари, колесные диски и двери, сообщает За Рулем.