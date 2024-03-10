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В феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 85,1%
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:24

В феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 85,1%

В феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России достигли объема в 104 тыс. единиц. Лидером остается марка Lada с ростом продаж на 33%, за которой следуют Geely и Haval с значительным увеличением объемов реализации.

Помимо увеличения продаж, отмечается также рост средней стоимости запчастей для отечественных автомобилей. Средняя цена запчастей по страховой корзине выросла на 7,2%, существенно повысившись для отдельных комплектующих, таких как передние крылья, задние фонари, колесные диски и двери, сообщает За Рулем.

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