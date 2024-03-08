Завод "Москвич" резко снизил стоимость своих автомобилей

Седан "Москвич 6" 2023 года выпуска подешевел на 490 тыс. рублей во всех комплектациях, одновременно лишившись предыдущей "прямой скидки" в 200 тыс. рублей для двух версий с вариатором.
Стоимость модели "Москвич 3" также упала, снизившись на 630 тыс. рублей в комплектациях "Стандарт" и "Стандарт плюс" и на 712 тыс. рублей в модификации "Комфорт".
Представители завода объяснили это внедрением "нового подхода к ценообразованию", направленного на предложение прозрачных цен для клиентов без дополнительных условий. Однако новые цены будут действовать только до 31 марта, а количество автомобилей ограничено, сообщает Газета.Ру.
Индийские авиакомпании провели акцию в честь Международного женского дня
Журнал India Today написал в статье, что крупнейшие индийские авиакомпании отправили в полёт пассажирские лайнеры исключительно с женским экипажем.
Stellantis планирует сделать значительные инвестиции в автомобильную промышленность Южной Америки
Объявлено о вложении рекордных 5,6 миллиарда евро в период с 2025 по 2030 год с целью поддержки выпуска более 40 новых продуктов и развития передовых технологий, направленных на снижение углеродных выбросов.
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