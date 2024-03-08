Завод "Москвич" резко снизил стоимость своих автомобилей

Седан "Москвич 6" 2023 года выпуска подешевел на 490 тыс. рублей во всех комплектациях, одновременно лишившись предыдущей "прямой скидки" в 200 тыс. рублей для двух версий с вариатором.

Стоимость модели "Москвич 3" также упала, снизившись на 630 тыс. рублей в комплектациях "Стандарт" и "Стандарт плюс" и на 712 тыс. рублей в модификации "Комфорт".

Представители завода объяснили это внедрением "нового подхода к ценообразованию", направленного на предложение прозрачных цен для клиентов без дополнительных условий. Однако новые цены будут действовать только до 31 марта, а количество автомобилей ограничено, сообщает Газета.Ру.