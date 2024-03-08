Эксперты сообщают о возможном росте цен на автомобили с 1 апреля

С начала апреля вступят в силу новые таможенные механизмы для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, что приведет к росту цен на параллельный импорт. Эксперты анализируют влияние этих изменений на стоимость автомобилей.
Стартовавшая в этом году волна повышения цен на автомобили приведет к исчерпанию запасов и к растаможиванию всех машин под полные ставки ФТС РФ с 1 апреля. Новые расценки уже сравнили с текущими ценами на автомобили из стран ЕАЭС. Цены на такие автомобили, как Zeekr X и Voyah Free 2024, ожидаются выше при прямом ввозе в РФ.
Однако, некоторые модели, такие как Changan UNI-K и KIA K5, остаются конкурентоспособными. По мнению экспертов, спрос на новые автомобили будет сосредоточен на последних моделях, в то время как цены на автомобили старше 3-5 лет останутся стабильными, сообщает Российская Газета.
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