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Эксперт Иванский выделил главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:37

Эксперт Иванский выделил главные ошибки водителей, из-за которых машина ржавеет

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский подчеркивает, что хотя современные автомобили оснащены стойкими антикоррозийными покрытиями, некоторые владельцы способствуют появлению ржавчины своими действиями.

Самые распространенные ошибки, ведущие к коррозии, включают неправильную мойку автомобиля, использование непрофессиональных средств для антикоррозийной защиты и неправильную подготовку к процессу. Кроме того, постоянная эксплуатация во влажном климате и недостаточное внимание к повреждениям лакокрасочного покрытия также могут привести к образованию коррозии, сообщает Российская Газета.

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