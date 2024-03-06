Эксперты выделили альтернативы новым "китайцам" за 3 млн рублей

Первый вариант — Mazda CX-5 2019-2020 годов выпуска. Особое внимание следует уделить дизельным модификациям с двигателем объемом 2.2 литра, у которых проблемы с топливными форсунками могут возникнуть после 60-80 тысяч километров пробега.

Второй вариант — Skoda Kodiaq, также выпущенный в те же годы. Kodiaq имеет больший объем и предлагает только турбодвигатели. Наиболее надежным вариантом считается двигатель объемом 2.0 литра TDI с ресурсом до 400 тысяч километров.

Третий вариант — Kia Sorento Prime. С пятилетним стажем, его основную часть составляют модели с турбодизельным двигателем объемом 2.2 литра и мощностью 200 л. с. При своевременном обслуживании не должно возникнуть серьезных проблем, но рекомендуется уделять внимание смазке шлиц углового редуктора.

Четвертый вариант — Volvo XC40 2019-2020 годов. Стоимость также вписывается в бюджет 3 млн рублей, но следует обратить внимание на то, что он построен на платформе CMA, схожей с моделями Geely. Эксперты рекомендуют следить за жизненно важными узлами автомобиля, но в целом оценивают его как безопасный выбор, сообщает Российская Газета.