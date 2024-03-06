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Эксперты сравнили китайские и американские электромобили
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:45

Эксперты сравнили китайские и американские электромобили

Исполнительный директор Umicore, Матиас Мидрайх, высказал мнение о китайских и американских электромобилях, отметив превосходство китайских моделей в конкуренции. Китайские автомобили уступают американским лишь по цене, остальные характеристики равны. Он отмечает проблемы американских производителей, такие как трудности с выводом новых моделей и низкий спрос.

Аналитики считают, что медленный рост американского рынка электромобилей объясняется предпочтением американских клиентов к более крупным автомобилям, требующим дорогостоящих аккумуляторов. Они также отмечают недовольство американцев относительно ограниченной дальности поездок на одной зарядке.

Продажи электромобилей в Китае в 2023 году выросли на 36%, достигнув 7,7 миллиона единиц, в то время как в США увеличились на 58%, до 1,5 миллиона единиц. Китайский рынок представляет более трети от общего объема продаж автомобилей, в то время как в США доля электромобилей составляет всего 9,6%, сообщает Российская Газета.

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