Стало известно, что обращения по ремонту китайских машин участились

Растущие очереди на ремонт китайских автомобилей в Санкт-Петербурге указывают на значительные изменения в рыночной динамике. Средний чек на ремонт машин китайских марок за последний год вырос на 10-25 процентов. Петербуржцы, владеющие китайскими автомобилями, обращались по страховым случаям вдвое чаще, чем в предыдущем году, и стоимость ремонта таких машин увеличилась на 10-25 процентов. Этот рост связывают с оживлением продаж китайских автомобилей.
Ведущие страховые компании, такие как "Ренессанс страхование" и "РЕСО-Гарантия", отмечают значительный рост обращений и выплат по ремонту китайских машин. За год количество обращений в "РЕСО-Гарантия" увеличилось на 58 процентов. Отремонтировать китайский автомобиль в среднем стоит 120 тысяч рублей, однако стоимость ремонта зависит от модели и комплектации.
Проблемы с ремонтом китайских автомобилей усугубляются дефицитом кузовных деталей, что приводит к ожиданию их по несколько месяцев, а качество этих запчастей часто оказывается посредственным. Также выявлены проблемы с электрикой, где низкое качество разъемов и кабелей создает дополнительные сложности в ремонте. Некоторые эксперты не предвидят улучшения качества китайских автомобилей в ближайшее время, отмечая недостаточное доверие Китая к российской экономике, сообщает Carsweek.Ru.
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