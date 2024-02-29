Стало известно об изменении цен на некоторые категории автомобилей

В связи с изменениями в правилах сертификации гибридных автомобилей и электрокаров, российские потребители ожидают значительного повышения цен на подобные транспортные средства. Группа компаний "Автоспеццентр" предупреждает о росте цен, который может достигать до миллиона рублей за автомобиль в зависимости от его модификации.
С 1 февраля 2024 года упрощенная процедура сертификации для гибридных и электромобилей, ввозимых в Россию, перестала действовать, что потребует от поставщиков оформления полноценного Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что занимает больше времени и денежных ресурсов, сообщает Газета.Ру.
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