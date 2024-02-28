Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили за январь 2024 года

Исследование, проведенное совместно компанией "Открытие авто" и агентством "Автостат", выявило снижение трат россиян на приобретение новых автомобилей в январе 2024 года до 260 млрд рублей, что на треть меньше, чем в декабре 2023 года. Однако, данные все же превышают показатели за аналогичный период предыдущего года в 2,3 раза.
Основной тренд показывает увеличение спроса на автомобили китайских марок, которые занимают более 70% рынка новых автомобилей в России. Это выражается как в сумме потраченных денег, так и в количестве проданных машин. Однако, рост спроса на премиум-сегмент также заметен, причем в этом сегменте китайские марки становятся все более активными участниками.
Подчеркивается, что данные о расходах основаны на средневзвешенных ценах и объеме продаж за отчетный период. Компания "Открытие авто" является одним из ключевых игроков на рынке автокредитования, имея широкую партнерскую сеть и сотрудничая с ведущими автодилерами и автопроизводителями, сообщает ТАСС.
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