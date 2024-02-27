Эксперт "За Рулем" Ревин объяснил, как не навредить гидромеханическому автомату

Эксперт из "За рулем" Алексей Ревин подчеркивает, что при буксировке автомобилей с гидромеханической автоматической коробкой передач (АКП) необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Важно понимать, что условия смазки всех деталей механизма при буксировке не отличаются от обычной эксплуатации.
Автоматические коробки передач используют как подшипники качения, так и подшипники скольжения с принудительной смазкой. Однако при неработающем двигателе насос, приводимый от входного вала коробки, перестает поставлять рабочую жидкость под давлением, что может привести к износу подшипников и планетарных редукторов.
Производители автомобилей рекомендуют ограничить расстояние буксировки машин с автоматической коробкой передач до 25-50 км на скорости не более 30-50 км/ч, чтобы минимизировать риск повреждений.
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