Автоэксперт Цыганов выразил беспокойство по поводу недостатков китайских автомобилей в зимний период

Автоэксперт Сергей Цыганов утверждает, что китайские автомобили более склонны к поломкам при низких температурах. Он отметил, что китайские электрокары особенно подвержены риску выхода из строя из-за использования менее надежных компонентов, не предназначенных для экстремальных условий.

Цыганов подчеркнул, что китайские автомобили часто экономят на качественных комплектующих, что сказывается на их долговечности и надежности. В результате этого увеличивается число обращений к автосервисам в зимний период, преимущественно из-за неисправных аккумуляторов и стартеров.

Владельцам китайских автомобилей рекомендуется быть более внимательными и бережно относиться к своим машинам, особенно в условиях низких температур, чтобы избежать серьезных повреждений и проблем при эксплуатации, сообщает SM.News.