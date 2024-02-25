Автоэксперт Цыганов выразил беспокойство по поводу недостатков китайских автомобилей в зимний период

Автоэксперт Сергей Цыганов утверждает, что китайские автомобили более склонны к поломкам при низких температурах. Он отметил, что китайские электрокары особенно подвержены риску выхода из строя из-за использования менее надежных компонентов, не предназначенных для экстремальных условий.
Цыганов подчеркнул, что китайские автомобили часто экономят на качественных комплектующих, что сказывается на их долговечности и надежности. В результате этого увеличивается число обращений к автосервисам в зимний период, преимущественно из-за неисправных аккумуляторов и стартеров.
Владельцам китайских автомобилей рекомендуется быть более внимательными и бережно относиться к своим машинам, особенно в условиях низких температур, чтобы избежать серьезных повреждений и проблем при эксплуатации, сообщает SM.News.
Samsung анонсировала выпуск своего первого смарт-кольца Galaxy Ring
Компания Samsung запланировала представление смарт-кольца до конца февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.
Ученые провели исследование таяния вечной мерзлоты в Арктике
Исследование, проведенное китайскими учеными из Северо-восточного университета лесного хозяйства, предупреждает о возможных выбросах радиоактивного газа радона из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.
Эксперт Кумпель отметил увеличение спроса на персонал в индустрии туризма
Индустрия туризма и гостеприимства в России продемонстрировала значительный рост спроса на персонал за последний год.
Эксперты предупреждают о возможном обмане в стоматологии
Обман в сфере стоматологии может привести к переплате за лечение зубов.