В ФНС сообщили про налог при продаже машин

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о необходимости уплаты налога при продаже автомобилей, находящихся в собственности менее трех лет и подорожавших. Налог рассчитывается как 13% от разницы между ценой продажи и ценой покупки, подтвержденной документально.
Подчеркнуто, что занижение цен в договорах купли-продажи является нарушением и может повлечь за собой дополнительные риски для продавца.
Оплата транспортного налога возможна через различные каналы, включая приложение и сайт сервиса "Госуслуги", при этом отсутствие оплаты влечет за собой начисление пени за каждый день просрочки, сообщает РБК.
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