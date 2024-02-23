Уход некоторых автобрендов из России привел к серьезным проблемам для местных автовладельцев

В отличие от практики в других странах, где автопроизводители проводят отзывные кампании и берут на себя расходы на ремонт, в России ситуация иная. Российские владельцы остались один на один со своими проблемами из-за отсутствия технической поддержки со стороны ушедших автокомпаний.
Даже автомобили, приобретенные официальным путем, оказываются за пределами гарантийных и сервисных обязательств. Некоторые бренды, такие как Mercedes-Benz, оказывают поддержку только для машин, купленных через официальных дистрибьюторов.
Ситуация усугубляется прекращением или ограничением официальной сервисной поддержки в стране. Это означает, что российским автовладельцам приходится самостоятельно искать решения для ремонта своих автомобилей, что несет дополнительные расходы и риски.
Игорь Моржаретто из аналитического агентства "Автостат" подчеркивает, что некоторые автокомпании покинули российский рынок полностью, отказавшись от предоставления сервиса. Это создает серьезные вызовы для российских автовладельцев, которые не могут рассчитывать на официальную поддержку и вынуждены искать альтернативные пути решения своих проблем, сообщает За Рулем.
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