Британцы были обвинены в продаже "грязных" поддержанных автомобилей

Группа учёных под руководством Сола Ньюмана из Оксфордского университета провела исследование, выявившее, что подержанные автомобили, которые Великобритания продает в третьи страны, оказывают серьезное негативное воздействие на экологию. Исследование показало, что уровень выбросов углекислого газа и оксидов азота таких машин превышает стандарты на 13-17% и 53% соответственно по сравнению с автомобилями, оставшимися в стране.

Кроме того, топливная эффективность продаваемых машин на 9% ниже.

Анализ 1,3 миллиона документов о техосмотре британских автомобилей с 2005 по 2021 годы показал, что 98% таких транспортных средств не соответствовали нормам стандарта Евро-6, а 42% были ниже даже стандарта Евро-4. Эти результаты указывают на необходимость пересмотра практики продажи подержанных машин за пределы страны и внедрения более строгих мер контроля и утилизации таких автомобилей, сообщает Ferra.Ru.