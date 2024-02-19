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Россияне все чаще предпочитают китайские автомобили
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:48

Россияне все чаще предпочитают китайские автомобили

Исследование, проведенное агентством "Автостат" и порталом Авто Mail. ru, с участием более 4 тыс. автолюбителей, обнаружило значительный рост интереса россиян к китайским автомобилям. Более половины опрошенных (53,1%) готовы приобрести китайский автомобиль, что в 8 раз превышает аналогичные показатели за последние 5 лет. Около четверти автовладельцев (26,6%) считают китайские машины оптимальным выбором из-за ограниченного выбора на рынке, а 18,4% уже сделали такую покупку.

Однако 28% опрошенных отказались от идеи приобретения китайского автомобиля. Возрастает и количество людей, которые начинают сомневаться в этом выборе, их доля увеличилась с 5,4% до 18,9%. Эти данные отражают изменение марочной структуры автомобильного рынка России и сигнализируют о необходимости для китайских производителей обращать больше внимания на качество и доверие потребителей, сообщает В Татарстане.

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