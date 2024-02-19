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Продажи подержанных автомобилей в России сократились на 10,1% в январе 2024 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:51

Продажи подержанных автомобилей в России сократились на 10,1% в январе 2024 года

Аналитики отмечают третий месяц подряд снижение рынка подержанных автомобилей. Пик продаж был достигнут в августе прошлого года, когда было реализовано 551,3 тыс. автомобилей. Однако с тех пор продажи постепенно снижались.

В январе 2024 года объем продаж упал до самого низкого за последние семь лет уровня, сообщает RT.

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