Президент Торгово-промышленной палаты РФ, Сергей Катырин, объявил о предстоящем разнообразии на российском авторынке с появлением новых марок из Индии и Ирана. Несмотря на то, что некоторые индийские модели уже присутствуют на рынке, ожидается, что автоконцерны этой страны войдут в бюджетный сегмент, в то время как иранские автомобили, вроде седанов Iran Khodro (IKCO) и Saipa, могут стать доступными для продажи в ближайшем будущем. В настоящее время информация о выходе индийских автопроизводителей на российский рынок не подтверждена, но некоторые компании, специализирующиеся на производстве запчастей, проявляют интерес к этому вопросу.

Кроме того, имеется потенциал для появления автомобилей из Африки на российском рынке, особенно в свете сотрудничества Уганды с "КамАЗом" и ее лидерства на континенте в области производства электрокаров, сообщает В Татарстане.