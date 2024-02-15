"Авито Авто" провела анализ структуры спроса на автомобили с полным приводом в России за 2023 год

Эксперты "Авито Авто" предоставили данные о самых продаваемых моделях как новых, так и автомобилей с пробегом. Согласно исследованию, средняя стоимость нового полноприводного автомобиля составила 4 080 000 рублей, в то время как средняя стоимость подержанного — 1 870 000 рублей.

Самой востребованной моделью с пробегом оказалась Lada 4×4, занимая 8% доли спроса со средней ценой 400 000 рублей. На втором месте расположился Chevrolet Niva с 4% долей и ценой 500 000 рублей, за ним следует BMW X5 с 2,6% долей и средней ценой 3 110 000 рублей. Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser разделили четвертое место с долей в 2,2% и ценой 2 200 000 и 3 750 000 рублей соответственно. На пятом месте — Kia Sportage с 2% долей и средней ценой 1 900 000 рублей.

Среди новых автомобилей с полным приводом лидерами оказались отечественные модели Lada: Niva Legend с 22,3% долей спроса и средней ценой 940 000 рублей, и Lada Niva Travel с 7% долей и стоимостью 1 200 000 рублей. На третьем и четвертом месте расположились модели китайского бренда Geely — Monjaro и Tugella, оцененные соответственно в 4 875 000 и 4 275 000 рублей. Замыкает пятерку Haval Jolion с 1,9% долей спроса и ценой 2 450 000 рублей, сообщает Российская Газета.