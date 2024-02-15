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Рынок автомобилей с пробегом в России в январе 2024 года показал интересные тенденции
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:32

Рынок автомобилей с пробегом в России в январе 2024 года показал интересные тенденции

Почти половина покупателей предпочла транспортные средства стоимостью до 1 миллиона рублей. Бренд Kia лидировал с долей в 12,8%, за ним следовали Hyundai (12,1%) и Lada (11,6%).

Несмотря на популярность Kia, самой продаваемой моделью оказалась Hyundai Solaris. Спрос на автомобили от 500 тыс. до 1 млн рублей был наивысшим, составив 31% от общего объема продаж. Прогнозируется умеренный рост рынка в 2024 году, с возможным ускорением во второй половине года при понижении ключевой ставки Центробанка, сообщает Российская Газета.

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