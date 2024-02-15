Эксперт Стрельбицкий сообщил, нужно ли прогревать автоматическую коробку зимой

Прогрев автоматической коробки передач (АКПП) зимой значительно продлевает ее срок службы, согласно мнению директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадиму Стрельбицкому. Он рекомендует потратить 3-5 минут на прогрев перед началом движения, чтобы сделать масло более жидким, что предотвратит повреждения и улучшит работу АКПП.
Однако длительный прогрев может увеличить расход топлива и выбросы вредных веществ, поэтому рекомендуется избегать чрезмерно долгого прогрева в целях экологии, даже если это сокращает срок службы узла, сообщает Газета.Ру.
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