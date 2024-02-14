Портал "Автовзгляд" выделил три фактора, которые могут нанести ущерб владельцу китайского автомобиля

Первое — проблемы с роботизированной коробкой передач, оснащенной двухдисковым сцеплением, которая подвержена перегреву и может требовать ремонта уже до пробега 100 000 км.
Второе — надежность электрики и электроники находится под сомнением из-за возможного массового выхода из строя после нескольких лет активной эксплуатации. Третье — плохая коррозионная стойкость кузовных элементов, что может привести к непредвиденным расходам на ремонт в будущем.
Эти факторы могут привести к дополнительным расходам, не учтенным при покупке автомобиля, поэтому рекомендуется учитывать их при принятии решения о покупке, включая затраты на качественное антикоррозийное покрытие, сообщает Российская Газета.
Кремль: детали переговоров по обмену заключенными с США не подлежат огласке
Песков ответил на вопрос о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сообщил, что провел 12 февраля телефонный разговор с осужденным в России бывшим морским пехотинцем США Полом Уиланом. Пресс-секретарь Президента России прокомментировал заявление госсекретаря США Энтон Блинкена о том, что по инициативе американской стороны, состоялся телефонный разговор с Полом Уиланом, бывшим морским пехотинцем США, которого осудили в России в 2020 голу по обвинению в шпионаже.
Российскому дипломату Эстония выразила возмущение
Эстония сначала выразила возмущение, а потом потребовала разъяснения.
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Дина Немцова, в девичестве Эйдман, не дожила до своего 96-летия чуть меньше трех недель. Мать убитого в 2015 году российского политического деятеля ушла из жизни сегодня утром.
Поправки в закон для защиты домашних животных
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась на тему защиты животных и домашних питомцев.