Портал "Автовзгляд" выделил три фактора, которые могут нанести ущерб владельцу китайского автомобиля

Первое — проблемы с роботизированной коробкой передач, оснащенной двухдисковым сцеплением, которая подвержена перегреву и может требовать ремонта уже до пробега 100 000 км.

Второе — надежность электрики и электроники находится под сомнением из-за возможного массового выхода из строя после нескольких лет активной эксплуатации. Третье — плохая коррозионная стойкость кузовных элементов, что может привести к непредвиденным расходам на ремонт в будущем.

Эти факторы могут привести к дополнительным расходам, не учтенным при покупке автомобиля, поэтому рекомендуется учитывать их при принятии решения о покупке, включая затраты на качественное антикоррозийное покрытие, сообщает Российская Газета.