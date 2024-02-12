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Автоэксперт Буров дал советы по выбору китайских автомобилей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:28

Автоэксперт Буров дал советы по выбору китайских автомобилей

Автоэксперт Сергей Буров обращает внимание на проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы, такие как несогласованная работа механизмов, особенно в двигателе и трансмиссии, а также возможные задержки в коробке передач.

Буров также отмечает сложности использования панели управления, особенно в холодное время года, когда дисплеи могут "тормозить". Он рекомендует учитывать влияние низких температур на состояние пластика автомобиля и предлагает парковаться в теплом гараже или использовать термочехол. Кроме того, эксперт советует обращать внимание на качество сборки автомобиля, отсутствие зазоров между кузовными элементами и изучить вторичный рынок, чтобы оценить качество марки, а также проверить наличие каталога запчастей для выбранной модели, сообщает SM.News.

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