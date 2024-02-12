Автоэксперт Бетман высказался относительно возможности появления в России автомобилей из Индии

Индийские бренды, такие как Tata Motors, Mahindra & Mahindra и другие, известны своей невысокой себестоимостью и ограниченной известностью за пределами Индии.

Они не слишком активно инвестируют в разработку новых моделей, иногда используя идеи других производителей.

В то же время, в Индии наблюдается рост продаж и увеличение числа автодилеров, причем китайские бренды начинают играть все более значительную роль на рынке этой страны.

Также эксперт подчеркивает, что Индия уже ранее предпринимала попытки войти на российский автомобильный рынок, сообщает Общественная Служба Новостей.