Эксперт Кадаков предупреждает о повышении цен на автомобили в России в 2024 году, соответствующем уровню инфляции

У дилеров накопилось значительное количество непроданных машин, создавая отличные возможности для покупателей. На складах крупных дилеров запасы новых легковых автомобилей достигли максимального уровня с начала 2022 года из-за стратегии китайских производителей.

Ожидается, что дилеры будут вынуждены предоставлять значительные скидки, достигающие до 300 тыс. рублей, чтобы распродать излишки машин в течение нескольких месяцев, сообщает SM.News.