Эксперт Кадаков предупреждает о повышении цен на автомобили в России в 2024 году, соответствующем уровню инфляции

У дилеров накопилось значительное количество непроданных машин, создавая отличные возможности для покупателей. На складах крупных дилеров запасы новых легковых автомобилей достигли максимального уровня с начала 2022 года из-за стратегии китайских производителей.
Ожидается, что дилеры будут вынуждены предоставлять значительные скидки, достигающие до 300 тыс. рублей, чтобы распродать излишки машин в течение нескольких месяцев, сообщает SM.News.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.
Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем
Учащенный пульс может быть вызван тревожностью, усталостью или физической нагрузкой.