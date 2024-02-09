В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%

Снижение объясняется рядом факторов, включая предпочтение сохранять средства на банковских вкладах из-за высоких ставок, отсрочку крупных покупок до весны и наличие избытка новых автомобилей на складах, которые продаются со значительными скидками.
Из общего числа проданных автомобилей в январе 2024 года 29% пришлось на российские машины, 2,9% — на автомобили из Китая, а также значительные доли были отмечены для автомобилей японского, немецкого и корейского производства, сообщает RT.
Жены мобилизованных украинцев перекрыли дорогу во время митинга
Женщины требуют обещанную ротацию.
Военкоматы Украины начнут работать круглосуточно
Полномочия военкоматов расширили: теперь все действия работники могут производить днем и ночью.
Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения
Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.
Диетолог Тиханычева подчеркивает важность здорового питания для сохранения молодости кожи
Диетолог и специалист по немедикаментозному лечению Жанна Тиханычева рекомендует ограничить употребление сахара и соли, так как эти продукты мешают усвоению витаминов и минералов, а также могут вызвать отек и появление морщин.