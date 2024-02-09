В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%

Снижение объясняется рядом факторов, включая предпочтение сохранять средства на банковских вкладах из-за высоких ставок, отсрочку крупных покупок до весны и наличие избытка новых автомобилей на складах, которые продаются со значительными скидками.

Из общего числа проданных автомобилей в январе 2024 года 29% пришлось на российские машины, 2,9% — на автомобили из Китая, а также значительные доли были отмечены для автомобилей японского, немецкого и корейского производства, сообщает RT.