Российские автодилеры резко снижают цены на новые иномарки 2023 года выпуска

Например, цена на китайский кроссовер Omoda C5 упала на 240 000 рублей, что сделало его доступным за 2 440 000 рублей. Скидки также распространяются на такие модели, как Chery Tiggo 8, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Haval M6, с суммарными скидками от 100 000 до 240 000 рублей.

Дилеры активно продвигают эти предложения, с целью стимулировать продажи и привлечь внимание к новым автомобилям выпуска 2023 года, сообщает SM.News.