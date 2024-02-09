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Российские автодилеры резко снижают цены на новые иномарки 2023 года выпуска
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:41

Российские автодилеры резко снижают цены на новые иномарки 2023 года выпуска

Например, цена на китайский кроссовер Omoda C5 упала на 240 000 рублей, что сделало его доступным за 2 440 000 рублей. Скидки также распространяются на такие модели, как Chery Tiggo 8, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Haval M6, с суммарными скидками от 100 000 до 240 000 рублей.

Дилеры активно продвигают эти предложения, с целью стимулировать продажи и привлечь внимание к новым автомобилям выпуска 2023 года, сообщает SM.News.

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