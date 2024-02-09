Российские автодилеры резко снижают цены на новые иномарки 2023 года выпуска

Например, цена на китайский кроссовер Omoda C5 упала на 240 000 рублей, что сделало его доступным за 2 440 000 рублей. Скидки также распространяются на такие модели, как Chery Tiggo 8, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Haval M6, с суммарными скидками от 100 000 до 240 000 рублей.
Дилеры активно продвигают эти предложения, с целью стимулировать продажи и привлечь внимание к новым автомобилям выпуска 2023 года, сообщает SM.News.
В бета-версии iOS 17.4 прекратила работать поддержка веб-приложений
Веб-приложения, такие как банковские клиенты и сервисы доставки еды, широко используются пользователями. Ранее Apple позволяла добавлять веб-сайты на главный экран iPhone и использовать их как веб-приложения, включая отправку push-уведомлений.
Пусть платят украинцы: Киев планирует увеличить налоги, если США перестанет оказывать помощь
Украина разрабатывает план, как залатать дыры в своем бюджете.
В январе 2024 года количество сделок на вторичном рынке автомобилей в России сократилось на 8%
Снижение объясняется рядом факторов, включая предпочтение сохранять средства на банковских вкладах из-за высоких ставок, отсрочку крупных покупок до весны и наличие избытка новых автомобилей на складах, которые продаются со значительными скидками.
Врач Серебрякова рассказала о правильном употреблении фруктов для похудения
Врач-терапевт АО "Медицина", Оксана Серебрякова, подчеркнула важность употребления фруктов в первой половине дня, так как они содержат сахар. Рацион желающих сбросить лишний вес должен включать нежирные продукты, цельные злаки, белок и здоровые жиры.