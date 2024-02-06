УАЗ улучшил надежность своих внедорожников

УАЗ значительно улучшил свои внедорожники, включая модели "Патриот", "Пикап" и "Профи 4×4", путем модернизации переднего моста. Новая конструкция включает дополнительные уплотнения картера редуктора, что предотвращает попадание влаги и увеличивает долговечность моста. Также были внесены изменения в приводы для снижения вибраций и шума. Эти изменения повышают надежность и уменьшают риск утечки масла.

Несмотря на эти улучшения, цены на автомобили УАЗ не изменились напрямую. Однако, в январе 2023 года были увеличены цены на всю линейку автомобилей 2024 года выпуска, включая модели LCV УАЗа, на 2,5-6,5%, сообщает За Рулем.